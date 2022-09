50 Erwachsene und 30 Kinder sind am Sonntag bei der 44. Critical-Mass-Fahrraddemo mitgefahren. Dieses Mal ging es speziell um Kinder im Radverkehr und deren Bedürfnisse. Die Rundtour unter Federführung der Radfahrfreunde Neustadt und des Aktionsbündnisses Mobilitätswende startete am Stadionbad und nahm die Wege zu mehreren Schulen unter die Lupe. Michel Boltz und Ulrich Zabel unterstrichen die Bedeutung sicherer Schul- und Kitawege, um Fortschritte bei der Mobilitätswende erzielen zu können. Ihre Kritik fiel deutlich aus: „Wer in Neustadt versucht, mit Kindern durch die Stadt zu radeln, steht ständig hinter stinkenden Auspuffs, kommt immer bei Rot an der Ampel an, muss dauernd Bürgersteige hoch und runter, wenn es überhaupt welche gibt und sie nicht zugeparkt sind, wird von Autos abgedrängt – kurz: es ist nicht einfach, es ist gefährlich und es macht keinen Spaß.“ Daher forderten die Aktivisten „viel mehr geschützte oder baulich getrennte, breite Radwege“. Auf ihre Ziele werden die Organisatoren auch am 3. Dezember aufmerksam machen, wenn die nächste Critical Mass stattfindet.