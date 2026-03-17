Der neugestaltete Vorplatz am Neustadter Hauptbahnhof ist am Freitag, 27. März, um 17 Uhr Treffpunkt für die Fahrraddemo „Critical Mass“. Von dort geht es dann gemeinsam auf die sechs Kilometer lange Strecke. Das Thema dieses Mal lautet: Einkaufen und Transport. Die Organisatoren schreiben zum Ziel der Demo: „Gemeinsam wollen wir erkunden, wie sich mit dem Fahrrad – Modell und Alter egal – große und kleine Besorgungen des Alltags gut transportieren lassen. Dabei möchten wir zeigen, dass es dafür nicht das mehrere tausend Euro teure Lastenrad braucht. Auch in Anhängern, einfachen Satteltaschen oder einem günstigen Korb lässt sich schon viel unterbringen. Oder ganz ohne Zubehör – einfach auf dem Gepäckträger.“ Wer mitradeln möchte, kann einfach direkt zum Treffpunkt kommen.