Elf Radfahrbegeisterte haben sich zusammengetan und eine Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) für Neustadt und Bad Dürkheim gegründet. In einem Online-Treffen besprachen sie am Mittwochabend, auf welche Weise sie sich in der Region für Fahrradfahrer stark machen könnten. So sollen sie nach Angaben von Vereinsmitglied Susanne Abel in den politischen Gremien vertreten werden. Zudem sind eine Mitarbeit im Arbeitskreis Radverkehr in Neustadt angedacht sowie Aktionen, die die Bedürfnisse der Radler hervorheben, unter anderem für Frauen, Kinder und Ältere. Auch geführte Touren und andere Aktionen wie Fahrradcodierung, Reparaturkurse, E-Bike-Fahrtraining oder GPS-Kurse sollen realisiert werden.

Noch vor Weihnachten soll es ein virtuelles Treffen geben, um Themen und Aktionen für 2021 zu planen. Wer sich in der Ortsgruppe beteiligen möchte, kann sich bei Susanne Abel per E-Mail an susanne.abel@fahrradfreundlicher-arbeitgeber.de melden.