Die Radfahrfreunde Neustadt veranstalten am Freitag, 5. Juni, ihre 35. Critical-Mass-Fahrraddemonstration. Gestartet wird um 17 Uhr am Saalbau. Wichtig wegen Corona: Mundschutz und ausreichend Abstand zueinander. Dieses Mal treten die Aktivisten für mehr Tempo 30 in der Innenstadt in die Pedale – und zwar überall dort, wo es weder Radschutzstreifen noch Radwege gibt beziehungsweise geben kann, beispielsweise in der Maximilianstraße wegen der zu geringen Breite. Tempo 30 als Alternative käme der Sicherheit, dem Lärm und dem Klima zugute, so die Radfahrfreunde. Dieses Mal radelt auch die Polizei wieder mit.