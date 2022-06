Wegen der Fahrrad-Demonstration „Critical Mass“ am Freitag, 10. Juni, unter dem Motto „Sicheres Fahrradfahren in Neustadt und den Ortsteilen“ kann es auf der Strecke zu Verkehrsbehinderungen kommen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Aktion beginnt um 17 Uhr und soll zwei Stunden dauern. Start ist am Juliusplatz. Von dort fahren die Teilnehmenden über die Ludwigstraße Richtung Westen und biegen in die Amalienstraße ein. Der Weg führt weiter über die Landauer Straße, Winzinger Straße, Martin-Luther-Straße, Villenstraße, Sauterstraße ins Schöntal und dann etwa in Höhe der Wolfsburgruine über die B39 zurück zum Juliusplatz. Dort gibt es eine abschließende Kundgebung. Ziel ist nach Angaben der Critical-Mass-Veranstalter, darauf aufmerksam zu machen, dass es bei den wichtige Achsen durch die Stadt noch hapert, es also schwierig ist, zügig und gefahrlos durch die Stadt zu kommen.