„Mit guter Beleuchtung fährt man sicherer“ – um diese Tatsache zu unterstreichen, soll sich die 37. Critical-Mass-Fahrraddemo wie eine Lichtergirlande durch die Neustadter Innenstadt bewegen, auch passend zum Advent. Gestartet wird am Freitag, 4. Dezember, um 17 Uhr vor dem Saalbau. Wie ein Fahrrad zum Bestandteil einer solchen Girlande wird? „Umwickelt eure Räder, Körbe, Gepäckträger, Lenker, Helme und was euch sonst noch einfällt mit leuchtenden Lichterketten“, so der Tipp des Bündnis Mobilitätswende als Veranstalter.

Ziel der Aktion ist es, „dass sich Neustadt zu einer fahrradfreundlichen Kommune entwickelt, in der man auch in der dunklen Jahreszeit sicher und entspannt radeln kann“. Wegen Corona gilt natürlich ein Hygienekonzept: So muss vom Start bis zum Schluss der Fahrrad-Demo ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Wegen des Mindestabstands von 1,50 Metern darf nur versetzt hintereinander und nicht nebeneinander gefahren.