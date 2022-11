In Niederkirchen hat eine Spaziergängerin am Dienstagmorgen auf einem Wirtschaftsweg in der Verlängerung des Rohrweiherwegs ein Pedelec der Marke Cube (Jugendrad) gefunden. Laut Polizei wurde der Akku gewaltsam entfernt und entwendet. Der Eigentümer des Pedelecs steht derzeit nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem aufgefundenen Pedelec machen können, sich zu melden, Telefon 06324 9330 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de .