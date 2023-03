Seinen Fahrplan 2023 hat das Neustadter Bündnis Mobilitätswende vorgelegt. Damit einher geht eine Veränderung: Statt einer Fahrrad-Demo (Critical Mass) alle drei Monate gibt es drei Termine in der warmen Jahreszeit. Gestartet wird am Sonntag, 7. Mai, 15 Uhr, am Juliusplatz mit einer Kidical Mass, Stichwort sicherer Schul- und Kitaweg. Für Freitag, 7. Juli, 17 Uhr, ist eine Fahrrad-Demo geplante. Dritte Aktion: die Teilnahme am Zukunftstag der Stadt am Freitag, 22. September auf dem Marktplatz.