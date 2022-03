Wegen eines aggressiven Fahrgastes meldete sich am Samstagmorgen gegen 7 Uhr ein Taxifahrer bei der Neustadter Polizeiinspektion. Der betrunkene Fahrgast hatte sich geweigert, den Fahrpreis in Höhe von 45 Euro zu bezahlen und trat stattdessen gegen das Taxi. Als die Polizeistreife vor Ort in der Innenstadt eintraf, war der Betrunkene bereits geflohen. Allerdings hatte er seinen Ausweis beim Taxifahrer vergessen, am Wagen war durch die Tritte kein Schaden entstanden. Laut Polizei handelte es sich bei dem Fahrgast um einen 22-Jährigen aus dem Bereich Neustadt. Er wurde wenig später als „hilflose Person“ in der Karolinenstraße gemeldet. Sein Alkoholwert lag bei 1,7 Promille, weshalb er zur Behandlung ins Krankenhaus kam. Auf den 22-Jährigen warten nun Strafanzeigen wegen Beförderungserschleichung und versuchter Sachbeschädigung.