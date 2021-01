Eine 46-jährige E-Scooterfahrerin ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall in der Landauer Straße in Neustadt verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war sie von der Stiftstraße kommend in Richtung Bahnhof unterwegs, allerdings unerlaubterweise auf dem Gehweg. Sie wurde von einem 26-Jährigen angefahren, der zu dem Zeitpunkt mit seinem Auto aus einem Hof kam und die Frau übersah. Die 46-Jährige stürzte zu Boden und und verletzte sich am Unterschenkel und an der Brustwirbelsäule. Sie musste zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde durch den Zusammenstoß an der Stoßstange beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 600 Euro.