Zwei Stunden, nachdem eine Neustadter Polizeistreife in der Nacht auf Samstag in der Landauer Straße einen verlassenen Unfallwagen entdeckte hatte, konnte sie den flüchtigen Fahrer ermitteln. Laut Bericht war das Auto stark beschädigt gewesen. Zudem war ein Supermarkt-Einkaufswagen, der auf dem Bürgersteig stand, gegen eine Hauswand gedrückt worden. Während der Unfallaufnahme konnte indes ein Zeuge den flüchtigen Fahrer beschreiben. Gegen 3.45 Uhr schließlich wurden ein 24-Jähriger aus Kaiserslautern sowie zwei weitere Personen nahe des Unfallort kontrolliert, dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass der junge Mann den Wagen gefahren hatte und wegen Alkoholkonsums geflüchtet war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,30 Promille. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verkehrsunfallflucht verantworten.