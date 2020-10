Die MoD Holding GmbH hat kürzlich einen Antrag gestellt, um in Neustadt zusätzlich zum Öffentlichen Personennahverkehr individuelle Fahrten mit Elektrofahrzeugen anbieten zu können. Nutzer sollen die Dienstleistung spontan per Smartphone buchen können, um innerhalb der Stadt von A nach B zu kommen. Dafür soll es zahlreiche virtuelle Zustiegsstellen geben. In den kommenden Wochen können nun unter anderem die Stadt, der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) und der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Einfluss auf das vorliegende Konzept des Neustadter Unternehmens nehmen. Sobald der LBM grünes Licht gibt, könnte das Projekt starten. Nach Angaben von MoD-Mitarbeiterin Kerstin Ullrich soll der neue Service, der eine Mischung aus Bus und Taxi darstellen wird, vorab einem größeren Benutzerkreis für einen mehrwöchigen Testbetrieb zur Verfügung stehen. Dadurch sollen die Testpersonen den einwandfreien Ablauf des Systems prüfen. Bei Unklarheiten soll nachgesteuert werden, wie die MoD Holding GmbH mitteilt. Im Anschluss an die Testphase, voraussichtlich im Dezember, soll der kommerzielle Betrieb von Jedermann in Neustadt genutzt werden können.