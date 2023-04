Fast doppelt so schnell wie erlaubt war eine Fahranfängerin am Mittwochnachmittag auf der Westrandstraße in Haßloch unterwegs. Die junge Frau brachte es auf 95 Kilometer pro Stunde. Zwischen 14.05 Uhr und 15:25 Uhr hatten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch im dortigen 50-km/h-Bereich eine Laser-Geschwindigkeitskontrolle aufgebaut. 19 Verstöße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit stellten sie in dieser Zeit fest. Außerdem zogen sie ein Leichtkraftrad aufgrund illegaler Veränderungen vor Ort aus dem Verkehr.