Aus bisher unbekannten Gründen ist ein 18-jähriger Fahranfänger am Mittwoch um 12.30 Uhr auf der L499 kurz vor Breitenstein von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug auf der Wiese gelandet. Der Fahrer und sein sieben Jahre alter Bruder konnten sich alleine aus dem Fahrzeug befreien, noch bevor die Feuerwehr vor Ort war. Beide standen unter Schock, wurden aber nicht verletzt. Der Rettungshubschrauber, der ebenfalls alarmiert worden war, konnte den Anflug abbrechen, so die Feuerwehr. Im Einsatz waren Feuerwehrleute aus Iggelbach, Elmstein, Lambrecht, Esthal und Mitglieder der First Responder-Gruppe (Ersthelfer).