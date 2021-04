Ein 22-jähriger Fahranfänger ist seinen Führerschein erst einmal wieder los. Er war am Sonntag mit seinem VW Golf in der Mennonitenstraße unterwegs und wurde dort von der Polizei kontrolliert. Aus dem Fahrzeuginneren drang dabei deutlich wahrnehmbarer Alkoholgeruch. Der Beifahrer des 22-Jährigen wollte die Situation retten und sagte, dass nur er Alkohol getrunken habe. Doch die Polizisten ließen sich nicht beirren und baten den 22-Jährigen zum Alkoholtest: Dieser ergab 0,4 Promille. Da sich der junge Mann auch sonst sehr auffällig benahm, wurde zudem ein Drogentest vorgenommen. Dieser fiel positiv auf Cannabisprodukte aus. Daher wurden die Fahrzeugschlüssel des 22-Jährigen, der sich noch in der Probezeit befindet, sichergestellt. Für Fahranfänger gilt in der Probezeit eine Promillegrenze von 0,0.