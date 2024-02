Am Donnerstagmorgen wollten Polizisten in der Branchweilerhof-Straße in Neustadt die Insassen eines Kleinwagens kontrollieren, der ihnen auf der Gegenfahrbahn aufgefallen war. Der Streifenwagen wurde gewendet, was der Fahrer des Kleinwagens offenbar erkannte. Unvermittelt bog er in die Schlachthofstraße ab und fuhr weiter in die Kurt-Schumacher-Straße.

Schnell geparkt – aber nicht schnell genug

Als die Polizisten dort ankamen, bemerkten sie noch das Ende einer filmreifen Szene: Das Fahrzeug parkte am rechten Fahrbahnrand, ein junger Mann auf dem Beifahrersitz und ein älterer Mann auf dem Weg um das Auto herum zur Fahrertür. Der vermeintliche Beifahrer konnte von den Beamten umgehend als der vorherige Fahrer des Fahrzeugs identifiziert werden, so die Polizei in einer Mitteilung.

Auch der Grund für den missglückten Täuschungsversuch war schnell gefunden: Der 20-jährige Fahrer war nicht im Besitz eines Führerscheines. Er wollte laut eigenen Angaben lediglich eine Übungsfahrt mit seinem auf dem Beifahrersitz befindlichen Vater unternehmen, welcher auch Halter des Kleinwagens war.

Nun kommt auf den 20-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und für dessen 63-jährigen Vater ein Verfahren wegen des Zulassens ohne Fahrerlaubnis zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert, so die Polizei.