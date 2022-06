Die Fachschaft am Weincampus in Mußbach ist ein Kreis aus 16 engagierten Studierenden, die sich für die Interessen ihrer 200 Kommilitonen einsetzen.

Nadine Schuster lebt diese Vorsätze. Die 41-jährige Studentin ist stellvertretende Vorsitzende und studiert im dritten Semester am Weincampus. „Das Studium ist ein Vollzeitstudium, wir haben daneben nicht so viel Zeit“, sagt Schuster. Ihr macht die zusätzliche Arbeit in der Fachschaft aber Spaß. Schuster: „Der Austausch mit Dozenten ist hilfreich und fruchtbar. Wir können gezielt die Anliegen der Studenten besprechen.“ Manchmal werden Mitglieder der Fachschaft direkt von Kommilitonen angesprochen oder im sogenannten „Kummerkasten“ werden Anfragen oder Anliegen schriftlich hinterlegt.

Neu ist die Idee des „Campus-Talk“. Corona veranlasste auch die Fachschaft des Weincampus, kreativ zu werden. Erstsemester hatten 2020 und 2021 ihre Bildungsstätte noch nicht mal kennengelernt. Jetzt ist wieder Präsenzunterricht angesagt. „Um die Studierenden wieder zusammenzubringen und dabei auch noch Wissen zu erlangen, hat sich die Vertretung der Studierenden ein neues Veranstaltungsformat überlegt“, so Schuster. Daher soll es Veranstaltungen zu innovativen und tagesaktuellen Themen mit Winzern und Akteuren der Weinbranche geben.

Neu: „Campus-Talk“

„Unser Stundenplan ist zwar sehr vollgepackt und praxisorientiert. Aber ein Vortrag eines Praktikers, der von eigenen Erfahrungen berichten kann und aus seinem Leben erzählt, ist doch manchmal spannender als eine theoretische Vorlesung“, sagt die Fachschaftsvorsitzende Jacqueline „Jacky“ Northern. Gerade das Thema Biodynamie beschäftigte viele Winzer. „Dabei ist die Art und Weise, wie es im Weingut umgesetzt wird, oft sehr unterschiedlich“, meint Moritz Walter, der für die erste Runde des „Campus-Talk“ Nicola Libelli, Kellermeister beim Wachenheimer Weingut Bürklin-Wolf, eingeladen hat. Andreas Rings vom Freinsheimer Weingut Rings wird ebenfalls aus der Praxis berichten und seine Philosophie erklären. „Der Campus-Talk soll künftig allen Interessierten offenstehen, um einen Austausch zu gewährleisten“, so Nadine Schuster.