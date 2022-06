„Wir bei Ihnen vor Ort“: Unter diesem Motto sind die Fachkräfteberater der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz mit einer Roadshow unterwegs. An fünf Terminen im Juli in der ganzen Pfalz stehen sie als Ansprechpartner zu Fachkräften, Ausbildung sowie rund um die IHK Pfalz zur Verfügung. Am Freitag, 8. Juli, sind sie von 11 bis 16 Uhr in Neustadt am Kriegerdenkmal. Fehlende Fachkräfte zählen zu den größten Unsicherheitsfaktoren für die wirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen, stellt die IHK fest. Schon jetzt blieben Stellen lange unbesetzt, müsse die bestehende Belegschaft Mehrarbeit leisten. Die IHK-Mitarbeiter geben bei der Roadshow Tipps zum Finden, Halten und Qualifizieren von Fachkräften und haben wertvolle Infos rund um die verschiedenen Aspekte zur Fachkräftesicherung. Nicht nur Unternehmen sind angesprochen, Zielgruppen sind auch Beschäftigte und junge Menschen, die das aktuelle und künftige Fachkräftepotenzial darstellen.