„Wir bei Ihnen vor Ort“ – unter diesem Motto sind die Fachkräfteberater der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz mit einer Roadshow unterwegs. An fünf Terminen im Juni stehen sie als Ansprechpartner kostenlos bei Fragen zu Fachkräften, Aus- und Weiterbildung sowie zur IHK Pfalz zur Verfügung. In Neustadt sind die IHK-Expertinnen und Experten am Freitag, 28. Juni, von 11 bis 16 Uhr am Kriegerdenkmal in der Fußgängerzone. Am Stand gibt es Tipps zum Finden, Halten und Qualifizieren von Fachkräften sowie rund ums Thema Fachkräftesicherung und Ausbildung.