Die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) will Arbeitgeber dabei unterstützen, Fachkräfte zu gewinnen und im Betrieb zu halten. Daher startet die WEG die Reihe „Neustadter Arbeitgeber-Foren Fachkräftesicherung“. Im Februar gibt es dazu drei Veranstaltungen, zu denen Experten eingeladen werden und bei denen sich die Neustadter Unternehmer mit ihren Erfahrungen austauschen können. „Wir wollen ein Format zur Unterstützung der Fachkräftesicherung der Neustadter Unternehmen schaffen und das Netzwerk stärken“, sagt WEG-Geschäftsführerin Karin Henneke. Das erste Forum ist direkt am 1. Februar und findet ab 18 Uhr im Kloster statt. Heike Suska von der Agentur für Arbeit wird darstellen, welche Weiterbildungsmöglichkeiten und Fördermöglichkeiten es gibt. Beim zweiten Forum am 22. Februar ab 17.30 Uhr im Casimirianum geht es speziell um Pflegeberufe und die Integration ausländischer Arbeitskräfte. Dazu wird es auch einen Bericht aus dem Marienhaus Klinikum Hetzelstift geben. Zum Abschluss lautet am 28. Februar ab 18 Uhr in den Räumen von 1000 Satellites (Quartier Hornbach) das Motto: „Azubi Marketing“. Vorgestellt werden Konzepte, um Azubis zu gewinnen. Weitere Informationen: www.neustadt.eu.