Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Entscheidung, an wen die Stadt die ehemalige Fachklinik in Haardt verkauft, soll im Mai 2022 von den Mitgliedern des Stadtrats getroffen werden. So langsam kommt Schwung in das Thema. Ein Besuch vor Ort zeigt, was alles zu tun ist.

Die Zukunft der ehemaligen Fachklinik im Mandelring 45 ist schon seit 2013 ein immer wieder diskutiertes Thema. Trotzdem kannten viele Mitglieder des Stadtrats und des Haardter Ortsbeirats die 1953 und 1993 errichteten