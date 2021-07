Die Holzhauer KG mit Firmensitz im saarländischen Merzig ist neuer Mieter im Gebäude des ehemaligen City-Markts. Aktuell laufen dort bereits Umbauarbeiten. Wann genau der Fachgroßhandel für Gebäudetechnik in der Konrad-Adenauer-Straße eröffnen wird, steht laut dem Geschäftsführer André Tigges noch nicht fest. Das familiengeführte, mittelständische Unternehmen bietet nach eigenen Angaben seit über 30 Jahren Haustechnik-Komponenten aus den Bereichen Heizung, Klima-Lüftung, Installation, Sanitär und Elektro sowie Logistik- und E-Commerce- Dienstleistungen ausschließlich für Fachhandwerkskunden an. Holzhauer ist bereits in mehreren pfälzischen Städten wie Kaiserslautern oder Speyer zu finden.

Die ehemaligen Betreiber gaben den City-Markt für Lebensmittel aus wirtschaftlichen Gründen nach 14 Jahren Ende März auf.