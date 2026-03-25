Das Heizen in Neustadt soll in Zukunft klimafreundlich sein. Wie die Wärmewende genau gelingen soll, muss noch konkret erarbeitet werden. Helfen sollen auch externe Experten.

Im November hat der Stadtrat den kommunalen Wärmeplan beschlossen. Damit ist der Weg Neustadts hin zum klimafreundlichen Heizen als Gesamtkonzept vorgezeichnet. Allerdings müssen noch ganz viele Einzelaspekte geklärt werden. Denn klar ist laut Stadt außer dem Ziel Klimafreundlichkeit auch, dass die Schritte sozialverträglich, sicher und wirtschaftlich erfolgen sollen. Helfen soll auf diesem Weg ein Fachbeirat. Dessen Einrichtung hat der Stadtrat nun zugestimmt. Alle Fraktionen votierten mit Ja, nur die AfD enthielt sich.

Umweltdezernentin Johanna Kunzendorff ( FWG) erläuterte im Stadtrat, dass sie den Fachbeirat Energie- und Wärmewende als „Scharnier zwischen Verwaltung und Politik“ sehe. Er solle den gesamten Prozess beratend begleiten. Ziel sei, dass im Fachbeirat Themen rund um die Wärmeplanung vorberaten und geprüft werden, sodass dann „alles gut abgestimmt ist, bevor es in den Stadtrat kommt“, so Kunzendorff. Der Fachbeirat soll maximal 15 Mitglieder haben und mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen besetzt sein. Dazu zählen Energieberater, Installateure, Schornsteinfeger, aber laut Kunzendorff auch Mieterbund und Sozialverbände sowie Vertreter von Umweltschutzgruppen. Zudem sollen alle Stadtratsfraktionen einen Vertreter stellen. Die vielen verschiedenen Perspektiven seien bei diesem Thema sehr wichtig und sollten daher berücksichtigt werden, erläuterte Kunzendorff. Der Beirat soll viermal im Jahr tagen.

Grüne bringen Wissenschaft ins Spiel

Rainer Grun-Marquardt forderte für die Grünen, dass auch Wissenschaftler im Fachbeirat vertreten sein sollen. Einige wohnten in der Region und könnten sich daher bestimmt gut einbringen. Grun-Marquardt regte daher an, „das Gremien noch zu ergänzen“. Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) schlug vor, diese Frage in der ersten Sitzung des Fachbeirats intern zu diskutieren. Wissenschaftliche Ergebnisse sollten natürlich eine Rolle spiele. Die Frage sei aber, ob man solche Experten gezielt zu einzelnen Sitzungen einlade. Ihm sei es wichtig, „den Beirat heute auf den Weg zu bringen“, so Weigel.

Clemens Stahler (CDU) hält es generell für wichtig, bei diesem Thema Experten zu hören und es nicht zu einer Frage von Ideologie zu machen. Matthias Frey (FDP) merkte an, dass es im Beirat um die Beratung lokaler Themen und deren Umsetzung vor Ort gehe. Dafür brauche man vor allem die Expertise von Praktikern.

Die mögliche Beteiligung von Wissenschaftlern hatte bereits den Hauptausschuss beschäftigt, in dem der Fachbeirat vorberaten wurde. Auch da hatte Grun-Marquardt den Vorschlag eingebracht. Weigel hatte in Reaktion die Rolle des Beirats präzisiert. Dessen Aufgabe bestehe darin zu schauen, wie die Wärmewende in Neustadt konkret umgesetzt werden könne. Auch Christoph Bachtler (FWG) betonte: „Es geht weniger um eine Diskussion über die Grundsätze der Wärmewende.“ Im Mittelpunkt stehe die Frage, wie man deren Ziele in der Stadt auf die beste Weise erreiche.

Getagt wird ohne Öffentlichkeit

Ein anderer Aspekt der Vorlage der Verwaltung zog gleichermaßen Kritik von AfD und den Grünen auf sich: Die Sitzungen des Beirats sollen nämlich nichtöffentlich sein. Martin Rössler sah das kritisch und fragte nach dem Grund. Beigeordnete Kunzendorff erklärte, dass die Verwaltung in die Beratungen auch Dinge einbringen wolle, die nichtöffentlich seien. Grünen-Fraktionssprecher Grun-Marquardt fand „diese Antwort nicht überzeugend“.

Weigel sagte daraufhin, dass in dem Beirat ja auch Akteure wie Handwerker sitzen sollen, die mit der Öffentlichkeit politischer Prozesse nicht vertraut seien. Der Oberbürgermeister äußerte die Befürchtung, dass Vorschläge, die öffentlich gemacht würden, Diskussionen auslösen könnten, die eine weitere sachliche Zusammenarbeit dann erschwerten. Daher sei es besser, erst einmal vertraulich zu reden. Weigel schloss dabei nicht, aus, dass der Beirat über Zwischenstände seiner Arbeit auch mal öffentlich informieren werden.

In der Vorlage der Verwaltung heißt es auch, dass die fachliche Detailplanung, operative Projektsteuerung sowie die Vorbereitung konkreter Maßnahmen bei der Verwaltung, den zuständigen Fachstellen und den politischen Gremien bleiben. Daraus folge auch, dass der Fachbeirat keine Entscheidungsbefugnis habe. Seine Aufgabe sei es, Empfehlungen auszusprechen, die den zuständigen politischen Gremien zur Beratung vorgelegt würden.