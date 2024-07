Ergänzend zu unserem Artikel über die Situation der fehlenden Neurologen in Neustadt, worunter insbesondere Patienten, die an Multipler Sklerose (MS) erkrankt sind, leiden, hat sich auch die Pressestelle der Stadt geäußert. Das Problem des Sterbens der Praxen beziehungsweise des Ärztemangels werde auch in der Stadtverwaltung wahrgenommen. Man sei sich der Relevanz und der Tragweite des Themas bewusst und stehe deswegen im Austausch mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), die für die Überwachung der fach- und allgemeinärztlichen Versorgung zuständig ist. Auch die städtische Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft (WEG) sei mit im Boot, um über das Angebot an Flächen und Immobilien für Ärzte, die sich niederlassen wollen, zu informieren. Die Stadt verweist auf das Baugebiet am Mußbacher Bahnhof, wo über einen Bauträger auch Praxisräume geschaffen werden. „Die Verfügbarkeit von Ärzten beeinflusst natürlich auch die Qualität einer Kommune als Wirtschaftsstandort. Nur dort, wo Fachkräfte und ihre Familien gut leben können, werden Unternehmen in Zukunft noch Fachkräfte zur Besetzung der Stellen bekommen“, betont die Pressestelle. Deshalb solle der Austausch mit der KV über diese Problematik intensiviert werden.