Fabian Eck ist seit dieser Saison Trainer des Fußball-Bezirksligisten 1. FC 08 Haßloch. Von den sieben Punktspielen verloren die Haßlocher vier, zwei mit mindestens sieben Toren Unterschied.

Nach der 1:8-Niederlage am vergangenen Sonntag bei der TSG Deidesheim beischreibt Eck im RHEINPFALZ-Gespräch seine Gemütslage.

Herr Eck, nach dem Abpfiff des Spiels in Deidesheim eilten Sie noch vor Ihren Spielern in die Kabine. Was ging da in Ihnen vor?

Ich