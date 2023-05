Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jedes kleine Mädchen träumt davon, einmal Prinzessin zu sein, nicht der Prinzen wegen, die sind uninteressant, nein wegen der tollen Kleider, des vielen Glitzers und Glimmers. Jede Menge Glitzer funkelte am Mittwochabend auch im Neustadter Saalbau. So viele kleine Prinzessinnen, wie unter den Besuchern der Musikshow „Die Eiskönigin“ da waren, dürfte die „gute Stube“ der Stadt zuletzt beim Kinderfasching in früheren Zeiten gesehen haben.

So wie jedes kleine Mädchen Prinzessin sein möchte, so kennen die meisten heutzutage auch die beiden Disney-Animationsfilme „Die Eiskönigin“, in denen