Am 25. April ist der Girls’ Day und Boys’ Day 2024. Nach Angaben des Landtagsabgeordneten Dirk Herber aus Mußbach macht die CDU-Fraktion im Landtag beim Aktionstag mit und möchte jungen Menschen einen Einblick hinter die Kulissen der Landespolitik geben sowie mit den Jugendlichen über Themen diskutieren. „Ich lade hiermit Mädchen und Jungen ab der 5. Klasse ein, den Tag im Landtag in Mainz zu verbringen. Euch erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Führungen, Gespräche mit Abgeordneten und Mitarbeitenden, ein gemeinsames Mittagessen und vieles mehr“, so Herber. Anmeldungen sind bis 1. April möglich. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldungen sind möglich im Bürgerbüro von Herber: per E-Mail an kontakt@dirk-herber.de oder unter Telefon 06321 8900579.