Für die Gottesdienste an Heiligabend ist eine Voranmeldung bis spätestens Dienstag, 22. Dezember, erforderlich mit Angabe der Namen aller Teilnehmer, Adressen und Telefonnummern, sowie Ort und Uhrzeit des Gottesdienstes per E-Mail an gemeindebuero.hassloch@evkirchepfalz.de oder über www.kirche-hassloch.de oder telefonisch unter 06324/921810 während der Öffnungszeiten.

In der Christuskirche findet statt: Gottesdienst mit Krippenspiel der KuBuKiKi, 14 Uhr, Vikarin Neumann; Gottesdienst mit Pfarrer Schmidt-Roscher um 16 und 18 Uhr; um 20 und 22 Uhr mit Pfarrer Stetzer.

Im Freien vor der Pauluskirche finden Gottesdienste statt um 15 Uhr mit Pfarrer Schatull sowie um 17 und 19 Uhr mit Pfarrerin Groß.

Im Offenen Kanal wird um 19.15 Uhr der Gottesdienst ausgestrahlt.

Am 25. Dezember findet um 18 Uhr in der Christuskirche ein Gottesdienst mit Pfarrerin Groß statt (keine Anmeldung erforderlich).

Am 26. Dezember findet um 18 Uhr in der Christuskirche „Pälzer Woihnachte“ – ein Gottesdienst mit Predigt in Mundart mit Pfarrer Schmidt-Roscher statt (keine Anmeldung erforderlich).