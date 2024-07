Vom 26. bis 28. Juli findet rund um den Herrenhof in Mußbach die Erlebnis-Ausstellung „Maison et Jardin“ statt. Für diesen Anlass wird der Herrenhof mit dem Innenhof des Weinguts Weik und der Weinbietmanufaktur zu einer gemeinsamen Ausstellungsfläche verbunden.

Auf dieser Fläche werden Artikel für die Gestaltung des Hauses, Gartenideen und Dekoartikel präsentiert. Ein Höhepunkt der Ausstellung, so die Veranstalter, sei ein Sofa, welches in ein echtes Bett mit einer hochwertigen Matratze verwandelt werden kann. Mit wenigen Handgriffen sei dies möglich.

Ein weiterer Schwerpunkt von „Maison et Jardin“ sind exklusive Accessoires, edle Kleidung und hochwertiger Schmuck. Verschiedene Unternehmen aus ganz Deutschland präsentieren ihre Artikel in Mußbach. Auch für das leibliche Wohl ist an allen drei Tagen gesorgt. Es werden auch Spezialitäten wie Wein, Käse, Mandelgebäck und Nougat verkauft.

Für Musik sorgt die „Combo New Orleans Garden“. „Maison et Jardin“ ist am Freitag und Samstag, 26. und 27. Juli, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet sowie am Sonntag, 28. Juli, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beläuft sich auf neun Euro. Tickets können online (www.maison-et-jardin.de) gekauft werden. Auch vor Ort wird es Tickets geben, an der Tageskasse kosten sie allerdings einen Euro mehr. Kinder bis einschließlich 17 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.