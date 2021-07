Wenig ansprechend: So sieht es auch nach Meinung der Stadtverwaltung an manchen Orten im Stadtgebiet aus. Dass die Stadtreinigung regelmäßig unterwegs sei, helfe wenig, weil zu viele Menschen ihren Müll achtlos auf den Boden werfen würden.

Deshalb soll es in diesem Jahr wieder eine Aktion „Neustadt glänzt!“ geben. Dazu bittet die Stadt am 17. und 18. September alle Schulen, Kindertagesstätten, Vereine, Familien, Einzelpersonen und Initiativen um ihre tatkräftige Unterstützung. Zunächst sind am Freitag, 17. September, Schulen und Kindertagesstätten aufgerufen, auf ihrem Gelände und in der näheren Umgebung aktiv zu werden. Am darauffolgenden Samstag können sich alle interessierten Bürgerinnen und Bürger von 9.30 bis 12 Uhr einbringen.

Anmelden wichtig

Organisiert werden die Einsätze von der Stadtverwaltung, die auch das Arbeitsgerät stellt. Anmeldeformulare für „Neustadt glänzt!“ stehen auf der städtischen Homepage unter www.neustadt.eu/glaenzt. Um besser planen zu können, bittet die Stadt um Anmeldung bis zum 26. August. Fragen werden per E-Mail an glaenzt@neustadt.eu oder telefonisch unter 06321/855-1430 beantwortet. Treffpunkt, Sammelorte sowie weitere Informationen zum Aktionstag werden nach Ablauf der Anmeldefrist bekanntgegeben.

Da sich der Einsatz auch lohnen soll, gibt es einen Preis für Initiativen, die sich in besonderem Maß für das Projekt einsetzen. „Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele mitmachen und wir alle gemeinsam anpacken“, so Oberbürgermeister Marc Weigel.