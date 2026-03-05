Alles fürs Aquarium bietet der 1. Aquarien- und Terrarienverein Lachen-Speyerdorf auf der 62. Kurpfälzer Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse am 14. und 15. März an.

Die Börse findet in der alten Turnhalle in Lachen-Speyerdorf statt. Die Öffnungszeiten sind laut Verein samstags von 10 bis 16 Uhr und sonntags von 10 bis 15 Uhr. An beiden Tagen gibt es eine Tombola, eine Wabi-Kusa-Ausstellung (Unterwassergärten) und für kleine Gäste eine Kinderhüpfburg. Vorgesehen ist für Samstag, 14.30 Uhr, der Vortrag „Eine Reise durch Französisch-Guyana“ mit neuen Bildern.

Auf der Börse werden laut Verein in rund 100 Aquarien die unterschiedlichsten Aquarienbewohner, auch einige Raritäten, zum Kauf angeboten, in zahlreichen Arten und Farben – Fische für Nanoaquarien, Labyrinthfische, Salmler, Barsche, Barben, Bärblinge, Schmerlen, Welse, Lebendgebärende, Garnelen, Schnecken und Wasserpflanzen. Auf der Homepage www.atv-neustadt.de kann bereits die Liste der angebotenen Fische eingesehen werden. Manche Fischarten sind nur in geringer Stückzahl vorhanden oder stammen aus Aquarienauflösungen.

Informationen für Besucher gebe es aus den angebotenen Fachbüchern und Fachzeitschriften oder aus Prospekten aller namhaften Hersteller der Zubehörindustrie, erklärt der Aquarien- und Terrarienverein. Zudem stehen erfahrene Züchter und Vereinsmitglieder zum Informieren oder Fachsimpeln bereit.

Der Eintritt ist frei und die Parkplätze sind kostenlos. Weitere Infos gibt es unter www.atv-neustadt.de oder ab 18 Uhr unter Telefon 0176 84680486.