Die Deutsche Post hat beim neuen Aldi-Markt in der Eugenie-Abresch-Straße eine Packstation in Betrieb genommen. Auf dem ehemaligen Sulo-Gelände stehen 117 Fächer zur Verfügung. Kunden können dort jetzt sieben Tage und rund um die Uhr Paketsendungen empfangen und versenden. In Neustadt gibt es jetzt fünf DHL-Packstationen. Die weiteren Standorte: Bahnhofstraße 2, Talstraße 14, Hambacher Straße 3 und Meckenheimer Straße 15 in Mußbach.