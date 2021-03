Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstag auf der Kreisstraße 9 in Richtung Hambach die Mitglieder einer fünfköpfigen Familie leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam das Auto gegen 21.20 Uhr vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit des 34-jährigen Fahrers nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine unbefestigte Grünfläche und überschlug sich. Nach mehreren Metern kam es im Entwässerungsgraben neben der Straße auf dem Dach zum Liegen. Die Insassen – zwei Elternteile und drei Kinder – konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen, wurden wegen ihrer leichten Verletzungen jedoch in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Vor Ort waren die Polizei, mehrere Rettungsfahrzeuge sowie die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften.