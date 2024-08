Von Freitag, 30. August, bis Dienstag, 3. September findet in Weidenthal die Kerwe statt. Es wird Fahrgeschäfte für Kinder und verschiedene Angebote zur Verpflegung geben. Samstag und Dienstag gibt es traditionelle Kerwegerichte von Jürgen Niemes sowie Burger von Nicolas Clemens. An allen fünf Tagen gibt es Bewirtung vom Turnverein, der Flammkuchenhütte, an der Cocktailbar und vom Gesangsverein.

Freitags geht es um 19 Uhr mit der Vorkerwe beim protestantischen Gesangsverein los, dieses Jahr unter dem Motto „Bella Italia“. Die Kerwe wird am Samstag um 19 Uhr ausgegraben – Musikverein und Böllerschützen sorgen für die klangliche Begleitung. Danach gibt es Freibier und Livemusik von „Die Goodies“ auf dem Kerweplatz. Sonntags geht es um 10.15 mit dem Gottesdienst „Uff Pälzisch“ im protestantischen Gemeindesaal weiter, es folgt das Weißwurstfrühstück. Um 14 Uhr zieht der Umzug von Firma Fuder aus Richtung Kerweplatz. Dort angekommen, hält Björn Zwing die Kerwered. Entenrennen ist um 16 Uhr. Am Kerwemontag geht es los mit dem Frühschoppen des Gesangvereins um 10 Uhr im Gemeindesaal. Der TV veranstaltet ab 14 Uhr das Kerwecafé. Zwischen 16 und 16.30 Uhr dürfen Kinder auf den Fahrgeschäften kostenlos fahren. Am Dienstag wird um 19.30 die Kerwe zu Grabe getragen. Livemusik an Manfreds Garage gibt es ab 20 Uhr.