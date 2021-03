Die Eiersuche gehört zu Ostern dazu wie die Osterglocke zum Frühling. Seit mehreren Jahrtausenden begeben sich vor allem Kinder zum Osterfest auf Streifzug, um bemalte oder gefärbte Eier in Garten oder Haus zu finden. Eiersuche schön und gut – aber warum darüber hinaus nicht auch eine kleine Schatzsuche durchs Dorf veranstalten? Das haben sich der Verein „Goise blüht auf“ und der Elternausschuss der Geinsheimer Kindertagesstätte St. Josef überlegt. So können Familien zwischen dem 1. und 5. April bei einer Osterrallye mitmachen. Nach einer Anmeldung per E-Mail bekommen Interessierte den Lageplan, den sie sich ausdrucken können.

Start ist an der Festhalle in der Ortsmitte. Dann geht es hinaus ins Feld, wo entlang der Wingertswege kleine Aufgaben warten. „Mal ist etwas zum Knobeln dabei, mal muss man sportlich aktiv sein, mal gibt es etwas zu verschönern“, erklärt Organisatorin Michaela Drechsel vom Verein „Goise blüht auf“, die natürlich auf gutes Wetter hofft. Die Aufgaben seien für jedes Alter etwas – „für die ganz Kleinen, aber auch für Großeltern“, so die Geinsheimerin.

Urkunde zum Mitnehmen

An jeder Station gibt es einen Buchstaben, gesammelt werden die Buchstaben am Ende zu einem Lösungswort zusammengefügt. Außerdem gibt es kleine Schätze zu entdecken und am Ende eine Urkunde zum Mitnehmen, verstaut in einer Kiste. Kontaktlos lautet das Stichwort. „Jede Familie kann die Aufgaben für sich lösen. Die Rallye läuft über fünf Tage hinweg und entzerrt das Ganze einmal mehr“, sagt Drechsel. Nichtsdestotrotz bitten die Veranstalter darum, sich an die aktuell geltenden Corona-Regeln zu halten und an den Stationen ausreichend Abstand zu anderen zu halten.

Anmeldung