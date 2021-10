Die Corona-Infektionslage in Neustadt bewegt sich weiterhin auf einem überschaubaren Niveau: Laut Gesundheitsamt sind von Montag auf Dienstag fünf neue Infektionen gemeldet worden. Damit sind der Behörde zufolge aktuell 68 Neustadter an Covid-19 erkrankt. Für den Kreis Bad Dürkheim meldete das Gesundheitsamt am Dienstagnachmittag 16 Neuinfektionen. Im Kreis sind derzeit 170 aktive Infektionen bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenzen (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) bewegen sich damit auf dem Niveau der Vortage: In Neustadt gibt es einen leichten Rückgang auf 54,4, im Kreis Bad Dürkheim einen geringfügigen Anstieg auf 61,6. Laut Gesundheitsamt ist ein Schüler der Haßlocher Siebenpfeiffer-Realschule positiv getestet worden. Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße hat das dortige Gesundheitsamt am Dienstag über 14 weitere Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden informiert. In Rheinland-Pfalz gilt seit einigen Wochen ein neues Corona-Warnmodell. Dieses berücksichtigt nicht mehr nur die Sieben-Tage-Inzidenz, sondern auch, wie viele Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden. Demnach liegen alle Kommunen weiterhin auf der untersten der drei Warnstufen.