Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind in der Stadt Neustadt 135 Menschen an dem Virus erkrankt, 346 im Landkreis Bad Dürkheim. Am Mittwoch zählte das Gesundheitsamt Bad Dürkheim damit einen Fall mehr in Neustadt und zwei Neuinfektionen im Kreis. Derzeit gibt es zwölf aktive Infektionen in Neustadt. 121 Personen sind wieder genesen, zwei gestorben. Der Kreis Bad Dürkheim zählt aktuell 14 aktive Fälle. 320 Menschen sind wieder gesund, zwölf Infizierte sind gestorben. Auch im Kreis Südliche Weinstraße kamen seit Dienstag zwei neue Corona-Fälle hinzu. Von 168 Erkrankten sind 152 wieder gesund, vier sind verstorben.