Bei den Landesmeisterschaften in den Lateintänzen in der Geschwister-Scholl-Schule in Kaiserslautern tanzten zehn Paare der TSC Saltatio im TV 1860 Mußbach.

Den ersten Landesmeistertitel holten Michael Dreiling und Valerie Wagner in der Kinder D-Klasse. Ebenso bei den Kindern, aber eine Leistungsklasse höher gewannen Nikita Ganopolsky und Anni Janke alle vier Tänze und somit den Landestitel. Und bei den Junioren waren sie in der höchsten Leistungsklasse der Zwölf- bis 13-Jährigen ebenfalls das beste Paar – ein Doppelerfolg. Eine Leistungsklasse waren Aleksander Seiler und Alisa Kail am Start. Hinter einem Paar aus Landau wurden sie Vize-Landesmeister.

Doppelsieg bei Jugend

In der Jugendklasse der 16- bis 18-Jährigen zogen Daniel Urbach und Darja Buchmann in die Endrunde ein und belegten Rang zweit. In der höchsten Leistungsklasse gab es einen Doppelerfolg: In der Junioren 2B-Klasse gewann Justin Rettich mit Partnerin Sophy Alejandra Cabreradie vor seinem Bruder Erik Rettich und Partnerin Julia Scheibel. In der höchsten Leistungsklasse der Jugend schickte der TSC Saltatio noch zwei weitere Paare ins Rennen: Auf Rang zwei tanzten sich Nikolas Gretschmann und Jasmin Scheibel, die insbesondere bei der Vorstellungs-Samba das Publikum und die fünf Wertungsrichter überzeugten. Ihnen folgten Rettich/Cabrera auf dem dritten Platz, die auch einige Zweier- und Einserwertungen auf ihrem Konto verbuchten. Mit Maximilian Günther und Noya Barry stellte der TSC Saltatio ein weiteres Paar für das Finale, das auf Platz fünf landete.

Lauer holt sich Titel zurück

Am Sonntag ging es für die Paare der Hauptgruppe auf die Tanzfläche. In der zweithöchsten Klasse, der A Klasse, tanzten sich Gretschmann/Scheibel auf den vierten Platz, vor Günther/Barry, die den Rang fünf erreichten. Vakant war der Titel der höchsten deutschen Klasse, der Sonderklasse, denn die Landesmeister 2021 hatten den Verband gewechselt. Justin Lauer, der 2020 mit seiner damaligen Partnerin den Landesmeistertitel gewonnen hatte, ging mit seiner neuen Partnerin Rita Schumichin für den TSC Saltatio an den Start. Das TSC-Tanzpaar gewann souverän alle fünf Tänze und setzte sich an die Spitze des Feldes.