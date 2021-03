Seit Mittwoch sind sieben Neuinfektion mit dem Coronavirus im Landkreis Bad Dürkheim, zwei in Neustadt hinzugekommen. Das teilt die Kreisverwaltung in Bad Dürkheim mit. Im Landkreis sind momentan 81, in Neustadt 52 aktive Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Gestern wurden im Landkreis Bad Dürkheim drei und in Neustadt zwei weitere Infektionen mit der britischen Mutation gemeldet. Im Landkreis Bad Dürkheim sind insgesamt bisher 27 Infektionen mit der britischen Mutation nachgewiesen worden und in Neustadt 16. In Landau meldet die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße 16 neue Corona-Fälle in Stadt und Landkreis. Ein älterer Mann aus der Verbandsgemeinde Edenkoben soll verstorben sein.