Alle fünf Teams der CCH Cheerleader des 1. FC 08 Haßloch, die in Bensheim an den Landesmeisterschaften für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland teilnahmen, qualifizierten sich als Rheinland-Pfalz-Meister für die deutschen Meisterschaften.

Die nationalen Titelkämpfe werden am 6. Mai in Mülheim an der Ruhr ausgetragen. Zunächst gingen bei den Landesmeisterschaften der Cheerleader in Bensheim die Flying Stars, das jüngste Team der Haßlocher, in der Kategorie Peewee Cheer an den Start: Insgesamt waren in dieser Klasse sieben Teams vertreten. „Für viele Mädels war das die erste Meisterschaft. Der Großteil der Mädchen ist zwischen sieben und neun Jahren alt. Mit der Qualifikation zur deutschen Meisterschaft haben wir nicht gerechnet und freuen uns deshalb umso mehr“, sagt Anja Scheu, die seit Kurzem das aus Laura Miodek, Elena Glaser und Annika Kuczpiol bestehende Trainerteam ergänzt.

Fehlerfreie Fantastics

In der Kategorie Junior Cheer Mixed starteten die CCH Fantastics. Die 18 Mädchen und zwei Jungen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren werden zweimal wöchentlich von Tyra Thielsch, Janina Wolf, Line Grimm und Jan Mayer trainiert. Ihr Programm in Bensheim bestand aus schwierigen Elementen wie geworfenen Salti und einer Pyramide, die Swedish genannt wird. Die CCH Fantastics präsentierten ihr Programm der Jury fehlerfrei.

In den Erwachsenenkategorien starteten die CCH Cheerleader erstmals mit drei Mannschaften. Kurzfristig war die Entscheidung gefallen, ein Team für die Sonderkategorie Senior Groupstunt All Female zu melden. Die aus Leonie Parthenschlager, Janina Wolf, Diana Pfening, Leonie Baumann und Thyra Thielsch bestehende Stuntgruppe zeigte dem Publikum in ihrem einminütigen Programm zwei geworfene Saltovariationen sowie einbeinige Stunts mit Längsachsendrehungen. Die fehlerfreie Leistung wurde mit 103 Punkten bewertet.

50 Punkte Vorsprung

Die fünf Mädels gingen außerdem in der Kategorie Senior Cheer All Female mit weiteren 20 auf die Matte. Hier gab es insgesamt sechs Starter. Die Trainerinnen Lara Theobald und Ann-Sophie Reichhart studierten mit ihrem Team in den vergangenen Monaten neue Elemente ein, die die Cheerleader alle fehlerfrei präsentierten. Die Haßlocherinnen zeigten unter anderem eine Pyramide mit drei Highflyern und Saltoabgängen. Bei einem Highflyer wird ein Sportler in die Luft gehoben oder geworfen. Auch die Turnelemente waren mit Radwende Salto, Flickflacks und Bogengängen deutlich schwieriger als im vergangenen Jahr. Der Lohn: 202,5 Punkte, was 50 Zähler Vorsprung auf den Zweitplatzierten bedeutete. „Die Mädels haben bewiesen, dass sie die einstudierte Routine auch in Drucksituationen abrufen können. Jede einzelne hat ihre Bestleistung abgeliefert. Darauf sind wir unheimlich stolz“, berichten die beiden Trainerinnen erfreut.

Höchstwertung für die Falcons

Mit 219 Punkten haben die CCH Falcons in der Kategorie Senior Cheer Mixed die Höchstwertung aller deutschen Teams, die an allen Landesmeisterschaften 2023 teilgenommen haben, erhalten. Mit einem schwierigen Programm aus Partnerstunts, einer Pyramide mit drei Highflyern und geworfenen Schrauben haben die sieben Männer und neun Frauen, die von Christina Kercher und Andreas Cörper trainiert werden, den Landestitel gewonnen.

Auf der deutschen Meisterschaft können die Teams sich sowohl für die im Juli in Wiesbaden vorgesehenen Europameisterschaften wie auch für die Weltmeisterschaften im November in Japan qualifizieren.