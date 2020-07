In der Stadt Neustadt gibt es momentan offiziell fünf Corona-Fälle. Das teilt das Gesundheitsamt Bad Dürkheim am Montag mit, das für den Landkreis Bad Dürkheim als auch für die Stadt Neustadt zuständig ist. Seit Ausbruch der Pandemie sind ihrem Zuständigkeitsbereich bislang 443 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden: 329 im Landkreis Bad Dürkheim und 114 in der Stadt Neustadt. Bislang sind zwölf Personen aus dem Landkreis DÜW und zwei Personen aus Neustadt in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.