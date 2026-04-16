Unter anderem mit einer Weinprobe feiert das Museum für Weinkultur in Deidesheim sein 40-jähriges Bestehen. Wie das Museum ankündigt, wird das Jubiläum am Sonntag, 26. April im Historischen Rathaus gefeiert. Von 11 bis 13 Uhr werde man den Besuchern ein „abwechslungsreiches Programm“ anbieten, heißt es in der Ankündigung.

Bei der Weinprobe geht es um ausgewählte Jahrgänge aus dem „Prominentenweinberg“, bei der die Entwicklung der Weine über die Jahre hinweg erlebbar werde, kündigt das Museum an. Musikalisch umrahmt wird die Feier vom Männergesangverein Liederkranz 1845 Deidesheim.

Um 11.30 Uhr folgt dann ein Rundgang durch das Museum mit Gästeführer und Winzer Herbert Gießen. Ansonsten seien Führungen im Museum nur für Gruppenbuchungen möglich. Der Eintritt ist frei; das Museum freut sich über Spenden.