Der Autor und Kulturbotschafter Michael Landgraf geht als „Stadtschreiber“ bei einer Führung der Frage nach, warum Neustadt zu Recht den Titel Demokratiestadt trägt. Denn in der historischen Altstadt lassen sich viele Spuren einer mehrhundertjährigen Demokratiegeschichte entdecken. So stand Neustadt im Bauernkrieg 1525 auf der Seite der Bauern, es wurden erste demokratische Gemeinschaftsformen um 1580 an der Hochschule Casimirianum gelehrt, 1832 war hier die erste Großdemo für Einigkeit und Freiheit. Wenige Jahre später hat Friedrich Engels die Neustadter „Schoppenstecher“-Revolutionäre genannt, berichtet Landgraf. Diese Einblicke in die bewegte schwarz-rot-goldene Geschichte der Stadt wird Landgraf bei kostenfreien Führungen am Samstag, 1. Juni, und Samstag, 8. Juni, bieten. Sie beginnen jeweils um 120 Uhr am ehemaligen Rathaus und heutigen Reformhaus Ecke Haupt- und Kellereistraße und dauern rund eine Stunde. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.