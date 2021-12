Ein Autofahrer ist seinen Führerschein erst einmal los. Der Mann ist in der Nacht zum Dienstag kurz nach Mitternacht in der Neustadter Gartenstraße von der Polizei kontrolliert worden, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten zudem Alkoholgeruch wahr. Der Mann gab an, dass er nur ein Feierabendbier getrunken habe. Allerdings ergab der Test 1,48 Promille. Der Führerschein wurde daher sichergestellt.