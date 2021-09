In den kommenden Wochen werden Förster sich bei Veranstaltungen intensiv mit dem Thema Klimawandel und seinen Auswirkungen für den Wald befassen. Bei zwei Terminen gibt Jens Bramenkamp, Förster im Revier Hohe Loog, Einblicke in seine arbeit. Am Freitag, 24. September, 15 Uhr, ist der erste Termin: Treffpunkt ist der Waldparkplatz an der Kaltenbrunner Hütte. Außerdem empfängt er am Mittwoch, 29. September, 10 Uhr, Gäste am Parkplatz am westlichen Eingang zum Ordenswald. In der Nähe befindet sich der Reitclub. Bei den „Klimawandel-Wanderungen“ will Bramenkamp veranschaulichen, in welchem Zustand sich der Wald um Neustadt befindet. Und er erläutert den Teilnehmern Konzepte, wie im Wald auf die Klimaherausforderungen reagiert werden kann. Anmeldungen für die Touren sind unter Telefon 06341/92780 beim Forstamt Haardt möglich.