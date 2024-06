Der Förderverein „Mußbach hilft“ hat 23.500 Euro an über 25 soziale Projekte in Neustadt und der Umgebung ausgeschüttet. Möglich wurde die Großspende durch den Weihnachtsmarkt der Nächstenliebe. Der Weihnachtsmarkt der Nächstenliebe findet an zwei Adventswochenenden im Mußbacher Herrenhof statt. Der Förderverein „Mußbach hilft“ arbeitet dabei mit verschiedenen Organisationen zusammen. Dank der vielen Weihnachtsmarktbesucher und dem Engagement der Ehrenamtlichen kam am Ende die Spendensumme von 23.500 Euro zusammen. „Der Verein freut sich sehr, soziale Projekte zu unterstützen und sich im Sinne der Nächstenliebe zu engagieren. Ohne tatkräftige Helfer wäre dieser Einsatz nicht denkbar.“ Daher würde man sich über weitere Mitstreiter freuen. Wer Interesse habe, kann sich per E-Mail melden: vorstand@mussbach-hilft.de.