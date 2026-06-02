Die Mitglieder des Fördervereins Freunde der Tafel Neustadt-Haßloch haben Clemens Stahler einstimmig zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Er übernimmt das Amt von Claudia Albrecht, die den Verein seit seiner Gründung 2022 führte. Gisela Brantl, stellvertretende Vorsitzende, dankte bei der Versammlung in Hambach Albrecht für ihren Einsatz. Als Beisitzerin rückt Ute Jausel in den Vorstand nach. Wie der Förderverein weiter mitteilt, konnte er die Tafel 2025 mit mehr als 40.000 Euro unterstützen. Das Geld sei durch Spenden, Erträge aus gerichtlichen Geldauflagen, eine Benefizveranstaltung und Mitgliedsbeiträge zusammengekommen.