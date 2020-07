Der Betrieb des Freibads Hambach soll die Neustadter Stadtkasse nicht zusätzlich mit Corona-Kosten belasten. Dieses Ziel verfolgt der Förderverein. Weil aber ein Hygienekonzept befolgt werden muss, werden mehr Ehrenamtliche als sonst benötigt.

Die Vorbereitungen für den Start in die Freibad-Saison laufen in Hambach auf vollen Touren: „Die Becken werden gerade befüllt, wir arbeiten darauf hin, am zweiten Juli-Wochenende zu öffnen“, berichtet Thomas Hocker, Vorsitzender des Fördervereins.

Lange hat es gedauert, bis feststand, dass das Freibad trotz Corona-Auflagen startet. Zwar hatte sich der Verein diese Option offen gehalten, die Chancen waren aber zunächst wegen der Landes-Vorgaben sehr gering. Als die ersten Freibäder in Betrieb gingen und damit klar wurde, dass der Spaßcharakter doch nicht ganz unter den Tisch fallen muss, wurde wieder diskutiert. Dann kam eine neue Corona-Verordnung und das Stadionbad machte den Vorreiter in Neustadt, was Lockerungen betraf.

Kein zeitliches Blocksystem

Nun will Hambach also nachziehen. Die Zeichen beim Gesundheitsamt und bei der städtischen Ordnungsbehörde für das Hygienekonzept stünden auf Grün, so Hocker. Dabei hat sich der Förderverein am Konzept fürs Stadionbad orientiert. Doch gibt es einen wesentlichen Unterschied.

Das Stadionbad kann während zweier Zeiten besucht während, das Freibad Hambach soll durchgängig besucht werden können, es gibt also keine Zeitblöcke. Allerdings liegt das Besucherlimit bei 600: Sobald diese Anzahl erreicht wird, wird laut Hocker dichtgemacht. Die wichtigesten Vorteile aus Sicht des Vereins: keine Schlangen zu Beginn und Ende der Blockzeiten, zudem werde diese Maximalzahl an den meisten Tagen ohnehin nicht erreicht. Der Nachteil: An heißen Tagen Badegäste abweisen zu müssen. „Wir sehen darin den Preis dafür, in Corona-Zeiten überhaupt öffnen zu können“, bittet Hocker um Verständnis.

Freundlich und bestimmt

Um den 11./12. Juli soll der Badebetrieb starten, wenn das Hygienekonzept demnächst endgültig genehmigt wird. Mit dem Mitgliederschwimmen soll es dann eine Woche später losgehen. Nach wie vor ist das Ziel, möglichst keine Mehrkosten zum ohnehin geplanten Defizit einzufahren. Denn als Signal an die Stadt in der Krise hatten alle drei Schwimmbad-Fördervereine darauf verzichtet, Corona-Mehrkosten geltend zu machen. Um die eigenen Kosten kleinzuhalten, ist der Förderverein seinem Vorsitzenden zufolge deshalb auch auf freiwillige Helfer angewiesen, die als sogenannte Hygieneaufsichten im Bad unterwegs sind.

Ihre Hauptaufgabe wäre es darauf zu achten, dass die Gäste die Abstandsregeln einhalten. „Sie laufen übers Gelände, stehen am Beckenrand und schalten sich dort ein, wo die Menschen zu dicht beieinander sind“, beschreibt es Hocker. Dabei sollten sie freundlich, aber bestimmt auftreten und auf die Hygieneregeln hinweisen. „Ohne diese Hygieneaufsichten dürfen und werden wir nicht öffnen“, macht der Vorsitzende deutlich, wie dringend der Verein auf zusätzliche ehrenamtlich Engagierte angewiesen ist. Willkommen sind dabei natürlich nicht nur Mitglieder.

Info