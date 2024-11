EU- und Landesmittel in Höhe von insgesamt 241.862,60 Euro haben die Mitglieder der LAG „Vom Rhein zum Wein“ bei ihrer dritten Vergabesitzung Ende Oktober drei Vorhaben in der Region zugesprochen. Dabei wurden auch zwei Projekte in Kirrweiler bedacht. Wie die Leader-Region mitteilte, erhält Marie Rabold für ihr Projekt „Maries Patisserie Träume“ in Burrweiler 183.083,60 Euro aus EU- und Landesmitteln. Die virtuelle Rekonstruktion des ehemaligen Wasserschlosses (Marienburg) in Kirrweiler des Heimat- und Kulturvereins wird mit 19.200 Euro aus Landesmitteln gefördert. Weitere 39.579 Euro aus EU-Mitteln fließen an die Ortsgemeinde Kirrweiler für die Etablierung von digitalen Infostelen. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, wurden außerdem dem Projekt Errichtung einer Broterlebniswelt an der Gläsernen Backstube in Edenkoben des Trägers De Bäcker Becker 213.659,68 Euro aus dem Sonderfördertopf „FLLE 2.0“ des Bundes zugeteilt. Dabei handelt es sich um GAK-Mittel (Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“). Der nächste Projektaufruf startet den Angaben zufolge am 6. Januar 2025 und läuft bis zum 4. März 2025. Die Vergabesitzung ist für den 28. April geplant. Dabei stehen insgesamt bis zu 434.232 Euro zur Verfügung.