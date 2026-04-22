Esthal erhält 136.500 Euro Förderung. Welche Projekte jetzt umgesetzt werden sollen und warum einige Vorhaben noch warten müssen.

Fast 136.500 Euro bekommt Esthal aus dem Regionalen Zukunftsprogramm, mit dem das Land finanzschwachen Gemeinden Investitionen ermöglichen will. Die Gemeinden haben bis Ende 2028 Zeit, das Geld auszugeben. In einer Sitzung des Gemeinderats berichtete Bürgermeister Gernot Kuhn (CDU), welche Investitionen kurzfristig angegangen und welche dauern werden.

22.000 Euro für ASV

Der ASV Esthal soll 22.000 Euro für einen Tennenplatz bekommen. Nach Angaben von Kuhn bereitet der Vorstand des Vereins die erforderlichen Arbeiten vor. Die Gemeinde werde in absehbarer Zeit für 6600 Euro Defibrillatoren, für 2000 Euro eine Mitfahrerbank und für 6000 Euro Spielgeräte für den Sportplatz kaufen. Eine Esthaler Firma werde die Wegekreuze sanieren, kündigte Kuhn an. Dafür sollen 8000 Euro vom Geld des Landes ausgegeben werden. Für weitere 8000 Euro solle ein Notstromaggregat für das Bürgerhaus gekauft werden.

Umstellung der Beleuchtung

Schon seit vielen Jahren wird immer wieder der Wunsch nach dem Einbau einer barrierefreien Toilette in der Turnhalle geäußert. Dieser Wunsch soll nun mit dem Geld aus dem Regionalen Zukunftsprogramm Realität werden. 30.000 Euro sollen dafür ausgegeben werden. Eine Planung liege bereits vor, wann die umgesetzt wird, sei noch offen, so Kuhn. 25.000 Euro sollen für einen Tiefbrunnen gegenüber der Kindertagesstätte ausgegeben werden. Hier werde an den Vorbereitungen gearbeitet.

16.000 Euro soll die Umstellung der Beleuchtung von Gebäuden, wie der Kirche, auf LED-Lampen kosten. Etwa 13.700 Euro sind für die Möblierung des geplanten Dorfzentrums im ehemaligen Sparkassengebäude vorgesehen. Geplant ist das Dorfzentrum bereits seit etwa 2021, getan hat sich bisher nichts. Deshalb soll erst einmal abgewartet werden, ob das Geld für Möbel und Ausstattung bis Ende 2028 benötigt wird.